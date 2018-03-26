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Прибытие трех рейсов из Москвы задерживается в Барнауле из-за непогоды


БАРНАУЛ, 26 мар /ПРАЙМ/. Прибытие трех рейсов из Москвы задерживается в понедельник утром в Барнауле из-за обильного снегопада, сообщили РИА Новости в справочной аэропорта.

"В настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий в Барнауле задерживается прибытие трех рейсов из Москвы авиакомпании "Аэрофлот" AFLT, S7 и "Уральских авиалиний", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что рейсы направлены на запасной аэродром в Новосибирск. Соответственно, три рейса с задержкой вылетят обратно.

В настоящее время воздушная гавань работает по фактической погоде. В настоящий момент в Барнауле температура воздуха опустилась до минус двух градусов, обильный снегопад.

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