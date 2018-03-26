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Монтаж двух новых сборочных станций для МС-21 Иркутский авиазавод планирует начать в июле


ИРКУТСК, 26 мар /ПРАЙМ/. Монтаж двух дополнительных станций линии агрегатной сборки лайнера МС-21 начнется на Иркутском авиационном заводе в июле 2018 года, сообщил РИА Новости представитель авиазавода.

Иркутский авиационный завод – один из участников проекта создания лайнера МС-21. В мае 2017 года гендиректор завода Александр Вепрев сообщил РИА Новости, что заводу для роста производства нужно увеличивать количество сборочных линий.

"Заключены контракты на две дополнительные рабочие станции линии агрегатной сборки, обеспечивающие пропускную способность в соответствии с ростом объемов производства. Монтаж станций начнется в июле 2018 года", - сказал РИА Новости представитель Иркутского авиационного завода.

Ранее сообщалось, что первый самолет МС-21, предназначенный для испытательных полетов, сошел с конвейера Иркутского авиационного завода в мае прошлого года, второй – 25 марта 2018 года. Всего для испытательных полетов предприятие должно выпустить четыре машины. В настоящее время на Иркутском авиационном заводе собран фюзеляж третьего самолета МС-21-300, ведется сборка отсеков и агрегатов четвертой машины. Идет изготовление деталей и узлов самолета, предназначенного для проведения ресурсных испытаний.

Иркутский авиационный завод (ИАЗ) – филиал ПАО "Корпорация "Иркут" IRKT. Основу современной производственной программы ИАЗ составляют многоцелевые истребители Су-30МК и Су-30СМ, учебно-боевые самолеты нового поколения Як-130. На фоне сохранения объемов выпуска военной продукции завод начал производство пассажирских самолетов МС-21.

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