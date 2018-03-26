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Иркутский авиазавод начнет сборку серийных МС-21 в июне


ИРКУТСК, 26 мар /ПРАЙМ/. Начало сборки серийных лайнеров МС-21 начнется в июне, сообщил РИА Новости представитель Иркутского авиационного завода.

Ранее сообщалось, что 25 марта Иркутский авиационный завод передал из цеха окончательной сборки для проведения наземных и летных испытаний второй испытательный лайнер МС-21-300. Первый испытательный самолет этой серии поднялся в воздух в мае прошлого года. Тогда же генеральный директор Иркутского авиационного завода Александр Вепрев сообщил РИА Новости, что к 2020 году завод должен выйти на объем производства – 20 самолетов в год, а к 2023 году - 70 машин в год. Сейчас предприятиями-смежниками ведется изготовление деталей для первых серийных лайнеров.

"Начало сборки первых серийных лайнеров МС-21 запланировано на июнь 2018 года. Сейчас смежниками ведется изготовление деталей, панелей и агрегатов. Эти работы проводятся в соответствии с графиком", - сообщил РИА Новости представитель Иркутского авиационного завода.

По словам губернатора Приангарья Сергея Левченко, первый серийный МС-21-300, который сойдет с конвейера авиазавода, будет задействован на рейсах иркутской авиакомпании "ИрАэро".

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