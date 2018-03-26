В пожаре в ТЦ в Кемерово погибли 64 человека

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. В результате крупного пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово погибли 64 человека, в том числе - дети, заявил в понедельник глава МЧС Владимир Пучков.

"64 — окончательная цифра", — сообщил министр журналистам.

Тела шести человек, погибших в пожаре, остаются под завалами ТЦ, добавил Пучков.

По словам министра по чрезвычайным ситуациям, конструкции в горевшем ТЦ неустойчивы, пожарные и спасатели работают в сложнейших условиях.

В Кемерово в воскресенье, 25 марта, произошел пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня". Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где располагались несколько залов кинотеатра, а также детские игровые зоны с аттракционами.