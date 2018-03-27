На Сахалине снова отменяют поезда из-за опасности схода лавин

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 мар /ПРАЙМ/. На юге Сахалина на три дня отменяют движение пригородных поездов из-за высокой опасности схода снежных лавин, сообщает во вторник пресс-служба пассажирской компании "Сахалин".

"Из-за опасности схода лавин в сутках 27, 28 и 29 марта отменено движение трех поездов сообщения Холмск – Чехов – Холмск (западное побережье Сахалина)", - говорится в сообщении.

Накануне в МЧС предупредили о лавинной опасности на участках Углегорского, Александровск-Сахалинского, Смирныховского, Корсаковского, Невельского, Холмского, Томаринского, Макаровского, Долинского районов и Южно-Сахалинска.