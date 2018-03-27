Пользователи портала госуслуг смогут погасить все штрафы одним платежом

МОСКВА, 27 мар /ПРАЙМ/. Пользователи единого портала госуслуг (www.gosuslugi.ru) могут одной операцией оплатить сразу несколько штрафов ГИБДД, а также погасить штрафы за нарушения правил парковки, говорится в сообщении "Ростелекома" RTKM, который является исполнителем работ по развитию инфраструктуры "электронного правительства".

В сообщении уточняется, что для оплаты штрафов ГИБДД сервис реализован повсеместно, а в части штрафов за нарушения правил парковки – в Москве, Белгороде, Ижевске, Тверской области, Твери и Казани.

"При оплате одним платежом штрафов ГИБДД и штрафов за нарушение правил парковки через сайт госуслуг в течение 20 дней с момента их начисления скидка 50% сохраняется. А штрафы за неоплаченную парковку погашаются в полном размере", - говорится в сообщении компании.

Для того, чтобы воспользоваться сервисам, пользователям портала необходимо на главной странице или в каталоге услуг выбрать раздел "Автоштрафы", указать данные автомобиля или водителя и выбрать пункты для оплаты. Платеж производится с помощью банковской карты – надо ввести ее данные в специальную форму или выбрать уже сохраненные в системе реквизиты. Для подтверждения оплаты потребуется ввести одноразовый код, полученный от банка-эмитента по смс. Платеж отобразится в личном кабинете пользователя.

Как отмечается в сообщении, изначально сервис "Мультиоплата" был реализован в качестве пилотного проекта для погашения налоговых начислений и стартовал в декабре 2017 года. "Мультиоплата" как минимум в два раза экономит время пользователей. За первые три с половиной месяца работы сервиса было совершено более 870 тысяч мультиплатежей на общую сумму почти 2,4 миллиарда рублей. Основываясь на этой статистике, можно прогнозировать рост популярности сервиса среди пользователей", - приводятся в сообщении слова директора по "электронному правительству" ПАО "Ростелеком" Михаила Бондаренко.

В ближайшее время через сервис "Мультиоплата" можно будет оплачивать задолженности, переданные для взыскания в Федеральную службу судебных приставов. Во втором квартале 2018 года сервис станет доступен и в мобильном приложении "Госуслуги".