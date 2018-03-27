"УА" предлагает оформить временные разрешения на спорные частоты для полетов в Таджикистан

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мар /ПРАЙМ/. Оформление временных разрешений на спорные частоты может быть целесообразным до проведения переговоров по решению вопросов, касающихся авиасообщения между Россией и Таджикистаном, говорится в заявлении компании "Уральские авиалинии", полученном РИА Новости во вторник.

Представитель Минтранса РФ ранее в марте сообщал, что в нарушение международных договоренностей и без предварительного уведомления таджикской стороной не было выдано разрешение на выполнение полетов российской авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Пермь-Душанбе, а также "по неизвестным причинам" не были подтверждены заявки на выполнение полетов Краснодар-Худжанд, Челябинск-Душанбе и Жуковский-Куляб. Авиавласти Таджикистана заявили, что это было сделано из-за нарушения компанией паритета. 27 марта они были уведомлены об окончании с 1 апреля временного допуска таджикской авиакомпании "Сомон Эйр" на полеты по маршруту Худжанд-Москва.

"В настоящий момент сложившаяся ситуация привела к тому, что более девятисот пассажиров, купивших билеты на рейсы, не могут вылететь в пункты назначения и находятся на грани отчаяния. Каждый час их количество растёт. В сложившейся ситуации целесообразным было бы немедленно оформить временные разрешения на спорные частоты до проведения переговоров", - цитирует компания в заявлении слова своего гендиректора Сергея Скуратова.

Со ссылкой на Скуратова компания также добавляет, что заявки на выполнение полетов в летний сезон 2018 года были поданы в соответствии с требованиями, установленными в нормативных документах, за 50 дней до начала выполнения полетов.

"Однако таджикская сторона не выдала разрешения, несмотря на полное соблюдение всех требуемых формальностей. В ночь с 24 на 25 марта, при переходе с зимнего расписания на летнее, без предварительного предупреждения, авиационные власти Таджикистана на 30% сократили количество рейсов, выполняемых только российскими перевозчиками, при этом Российская Федерация согласовала таджикским авиакомпаниям запрашиваемые частоты (около 80 рейсов в неделю) в полном объеме", - приводит компания комментарий Скуратова.