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Рейс в Новосибирск прервал взлет в Домодедово из-за задымления в кабине, люди эвакуированы


МОСКВА, 27 мар /ПРАЙМ/. Задымление произошло в кабине пилотов воздушного судна авиакомпании "Глобус" в московском аэропорту "Домодедово", пассажиры были эвакуированы, сообщил РИА Новости представитель перевозчика.

На борту находились 129 пассажиров, эвакуация прошла благополучно, добавил он.

"Экипаж рейса авиакомпании "Глобус" GH-173 Москва – Новосибирск во время разгона по взлетно-посадочной полосе в аэропорту "Домодедово" прервал взлет из-за задымления в кабине пилотов. Пассажиры были экстренно эвакуированы из самолета по надувным трапам", - сказал представитель перевозчика.

В "Глобусе" сказали, что предварительная причина – попадание влаги в систему кондиционирования.

"Экипаж действовал согласно инструкциям, все процедуры были выполнены правильно и своевременно. Авиакомпания подготовила резервное судно для вылета в Новосибирск. Для выдачи багажа пассажиры будут размещены в бизнес-зале авиакомпании, после чего рейс Москва – Новосибирск будет выполнен на резервном воздушном судне", - добавили в перевозчике.

Представитель "Домодедово" сообщил РИА Новости, что службы аэропорта оперативно прибыли на место события. "Для пассажиров, которые были высажены по надувным трапам, был подан автобус. До буксировки воздушного судна на место стоянки временно не осуществляется взлет и посадка с ВПП-2. В Домодедово независимые взлетно-посадочные полосы, поэтому все рейсы в полном объеме обслуживаются на ВПП-1", - сказал представитель воздушной гавани.

Представитель Росавиации добавил, что расследованием всех обстоятельств и причин произошедшего авиационного события занимается комиссия ведомства.

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