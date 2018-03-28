Медведев примет участие в коллегии Минэкономразвития РФ

МОСКВА, 28 мар /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев примет участие в заседании коллегии Минэкономразвития по итогам деятельности ведомства в 2017 году, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Дмитрий Медведев примет участие в расширенном заседании коллегии Министерства экономического развития Российской Федерации "Об итогах деятельности министерства в 2017 году и задачах на 2018 год", — говорится в сообщении.

В работе коллегии примут участие первый вице-премьер Игорь Шувалов и министр экономического развития Максим Орешкин.