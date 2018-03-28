Вторая ВПП в Домодедово начала функционировать после инцидента с самолетом

МОСКВА, 28 мар /ПРАЙМ/. Вторая взлетно-посадочная полоса в московском аэропорту Домодедово открыта для вылета и прилета рейсов, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани.

Ранее во вторник из-за инцидента с самолетом авиакомпании "Глобус" временно не осуществлялись прилеты и вылеты с ВПП-2.

"Службы аэропорта отработали в соответствии с регламентными процедурами. На данный момент обе взлётные полосы работают в штатном режиме", - сказали в Домодедово.

Ранее следователи начали проверку после задымления на борту самолета в Домодедово. По данным следствия, во вторник при подготовке к взлету самолета Москва - Новосибирск в салоне произошло задымление. 129 пассажиров и шесть членов экипажа были эвакуированы, причина задымления устанавливается. Задымление произошло в кабине пилотов воздушного судна авиакомпании "Глобус", сообщил РИА Новости представитель перевозчика.

Представитель Домодедово сообщил РИА Новости, что службы аэропорта оперативно прибыли на место события. Для пассажиров, которые были высажены по надувным трапам, подали автобус. До буксировки воздушного судна на место стоянки временно не осуществлялся взлет и посадка с ВПП-2.