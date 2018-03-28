Дело возбуждено в Хабаровске из-за невыплаты 24 млн руб зарплаты сотрудникам "Агроэнерго"

ХАБАРОВСК, 28 мар /ПРАЙМ/. Следствие в Хабаровске возбудило уголовное дело по факту невыплаты 24 миллионов рублей зарплаты сотрудникам сельхозпредприятия "Агроэнерго", сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю.

Ранее сообщалось, что из-за кризиса и недостатка кормов на предприятии "Агроэнерго" погибло 50% поголовья свиней. За полгода численность животных сократилась с 40 тысяч до 18 тысяч. По данным минсельхозразвития региона, предприятие имеет общий долг по платежам, коммунальным услугам и займам свыше 800 миллионов рублей.

"По данным следствия, с ноября 2017 года по февраль 2018 года руководством АО "СК "Агроэнерго" допущена задолженность по выплате заработной платы перед 400 сотрудниками в сумме более 24 миллионов рублей. Следственными органами СКР по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по статье "невыплата заработной платы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи провели масштабный обыск на предприятии. Допрашивается руководство. Принимаются меры по установлению имущества коммерческой организации и наложению на него ареста. Также проводится активная работа по признанию работников потерпевшими по уголовному делу. Расследование поставлено на особый контроль у руководства краевого следственного управления.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю.