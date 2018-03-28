Кремль не стал комментировать заявления и действия кемеровских властей после пожара в ТЦ

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Кремль не комментирует заявления и действия кемеровских властей после пожара в ТЦ, где погибли более 60 человек, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Я хотел бы, наверное, обратить ваше внимание на вчерашние слова президента (РФ Владимира Путина — ред.), когда он встречался с представителями инициативной группы граждан, кемеровчанами, когда Путин приехал на встречу с ними в морг судмедэкспертизы, где они сверяли списки. Путин сказал, что какие-то решения, какие-то оценки давать скоропалительно и под камеры вряд ли уместно", — сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать поведение кемеровских властей, в частности, губернатора Амана Тулеева, который не приехал к месту трагедии и не вышел к жителям, а также вице-губернатора, заявившего о желании митингующих попиариться, и первого вице-премьера, сказавшего, что митинг был акцией по дискредитации властей.

"Главное — детально разобраться в том, что произошло, выяснить причины того, что произошло, и потом обуманно уже давать какие-то оценки. Большего я сказать не могу", — добавил он.

На вопрос, можно ли говорить, что в Кремле не комментируют поведение властей, Песков заявил: "Да, я не буду это делать".

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. Сгоревшее здание подлежит сносу. В Кузбассе объявлен трехдневный траур. Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в РФ.

По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы).