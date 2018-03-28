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Американский космический корабль Orion c экипажем отправится к Луне в 2023 г


  • # Луна

МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Первый запуск к Луне нового американского космического корабля Orion c экипажем намечен на 2023 год, при этом его первый испытательный полет без астронавтов на новой ракете-носителе Space Launch System (SLS) Block 1 планируется в 2020 году, следует из доклада Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Второй полет к Луне нового пилотируемого корабля ожидается в 2024 году на ракете-носителе SLS Block 1B.

Ранее НАСА сообщало, что приняло решение перенести с ноября 2018 на 2019 год первый испытательный запуск ракеты-носителя SLS с кораблем Orion без экипажа на борту.

За разработку многоцелевого космического корабля Orion отвечает компания Lockheed Martin (является партнером компании Boeing, с которой образует совместную United Launch Alliance), его сервисный модуль создан Европейским космическим агентством.

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