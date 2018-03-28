Биржи США снизились вслед за акциями технологического сектора

МОСКВА, 28 мар /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США по итогам среды вновь снизились на фоне снижения стоимости акций компаний технологического сектора, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,04%, до 23848,42 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,85%, до 6949,23 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,29%, до 2605 пунктов. При этом в течение дня индексы росли, однако ближе к окончанию торгов перешли к снижению.

Акции Amazon.com потеряли 4,53% после сообщений о намерении президента США Дональда Трампа добиться ужесточения налогового режима для компании. Бумаги Tesla снизились на 7,66%, Netflix – на 5,08%. В целом инвесторы опасаются, что скандал с утечкой данных Facebook FB приведет к ужесточению технологического сектора.

Обратили внимание участники рынка на внутреннюю статистику. ВВП США в четвертом квартале 2017 года, согласно третьей, окончательной, оценке, составил 2,9% в годовом выражении. Итоговый показатель оказался выше ожиданий аналитиков, которые прогнозировали рост на 2,7%.

"Мне кажется, что людям несколько некомфортно с акциями, и это частично подталкивает их к облигациям", - сказал агентству MarketWatch управляющий директор Schwab Center Рэнди Фредерик (Randy Frederick).