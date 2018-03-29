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Кабмин РФ обсудит вопросы повышения эффективности СЭЗ в Крыму


МОСКВА, 29 мар /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект о повышении эффективности работы свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму и Севастополе, сообщает пресс-служба кабмина.

Отмечается, что проект нацелен на повышение контроля за деятельностью участников свободной экономической зоны в Крыму. В частности, планируется проводить предварительную оценку деклараций инвестпроектов до заключения контракта о размещении заявителя на территории СЭЗ.

"Законопроектом предусматривается обязанность органов управления свободной экономической зоны в Крыму, принимающих решение о заключении с заявителем договора об условиях деятельности в свободной экономической зоне, до принятия соответствующего решения проводить оценку инвестиционной декларации на предмет эффективности реализации инвестиционного проекта", - говорится в сообщении.

Закон о создании СЭЗ в Крыму и Севастополе вступил в силу 1 января 2015 года. Зона предполагает льготный режим в сфере земельных отношений, строительства, особые условия предпринимательской деятельности, льготы и преференции для инвесторов, а также возможность применения процедуры свободной таможенной зоны.

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