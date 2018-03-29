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Камбоджийская Naga в апреле начнет строить отель в игорной зоне "Приморье"


ВЛАДИВОСТОК, 29 мар /ПРАЙМ/. Строители весной приступят к возведению каркаса гостиницы Камбоджийской компании Naga Corp в игорной зоне "Приморье", сообщает администрация Приморского края.

В игорной зоне помимо уже работающего комплекса с казино Tigre de Сristal (Summit Ascent Holdings Prim, принадлежащей корпорации Melco International Development) строятся еще два объекта: российская компания "Даймонд Форчун Холдингс Прим" возводит комплекс с казино Selena, а Naga создает гостиничный комплекс с аквапарком и казино Naga Vladivostok. Камбоджийская компания уже приступила к устройству свайного поля и закладке фундамента объекта.

Как сообщил китайский подрядчик компании Naga Corp, сейчас строители ведут обустройство свайного поля для развлекательного комплекса. Параллельно начали испытательные работы. По мере завершения свайных работ начнут строительство зданий, первым из которых станет отель.

"По данным инвестора, строители начнут возведение каркаса для будущего отеля в апреле. Строители получили разрешение на работу. На данный момент они проходят необходимое медицинское обследование и в течение недели уже прибудут во Владивосток", – говорится в сообщении.

Согласно плану, четырехзвездочный гостиничный комплекс Naga Vladivostok представит собой 11-этажное здание с 279 номерами разного класса, казино и многоцелевым концертным залом. Общая площадь объекта первой фазы составит почти 55 тысяч квадратных метров.

Резидент игорной зоны Naga Corp планирует полностью завершить строительство в 2019 году. Реализация второй фазы развлекательного комплекса рассчитана до 2022 года.

Развлекательная курортная зона "Приморье" разместилась в бухте Муравьиная под Владивостоком. Осенью 2015 года здесь состоялся запуск самого крупного казино в России Tigre de Cristal. Как сообщали власти Приморья, за два года работы казино российский бюджет получил почти 1,2 миллиарда рублей налогов. За это время казино посетили более 850 тысяч гостей, из них 38% - иностранцы. В планах руководства реализовать вторую очередь проекта в 2019 году стоимостью 500 миллионов долларов.

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