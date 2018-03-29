Самолет с 38 пассажирами на борту благополучно сел в Якутии на одном двигателе

ХАБАРОВСК, 29 мар /ПРАЙМ/. Самолет Ан-24 авиакомпании "Якутия" с пассажирами на борту благополучно сел в Якутске на одном работающем двигателе, сообщается на сайте авиакомпании.

Как уточняется, инцидент произошел 27 марта.

"При выполнении рейса 438 по маршруту Ленск - Якутск, экипаж воздушного судна Ан-24 отключил левый двигатель вследствие интенсивного ухода масла. В 20.54 (время местное) самолёт благополучно совершил посадку в аэропорту Якутска. На борту находилось 38 пассажиров, 180 килограммов багажа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для расследования инцидента создана специальная комиссия.