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Deutsche Telekom инвестирует в Грецию €2 млрд


Мировая экономика

АФИНЫ, 29 мар /ПРАЙМ/, Геннадий Мельник. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас встретился в четверг с председателем совета директоров Deutsche Telekom Тимотеусом Хётгесом, сообщила пресс-служба греческого премьера.

"В ходе встречи представители Deutsche Telekom и OTE (ведущая греческая телекоммуникационная компания, контролируется Deutsche Telekom) проинформировали премьера о решении инвестировать 2 миллиарда евро в последующие четыре года в греческую экономику для развития волоконно-оптических сетей для домашних хозяйств (fiber to the home, FTTH) и сетей 5G, что позволит миллиону домохозяйств получать связь скоростью 1 гигабит", - сообщила пресс-служба.

"Эти инвестиции являются вотумом доверия к греческой экономике и в то же время важным шагом для ее цифровой трансформации", - считают в правительстве Греции.

Греческий министр цифровой политики Никос Паппас после встречи заявил, что такого рода огромные инвестиции очень важны, потому что ведут Грецию в век новых технологий.

"Роль государства заключается в обеспечении того, чтобы частных инвестиций было больше и они были сделаны таким образом, чтобы все греки имели доступ к этим новым технологиям и к удивительным и исключительным услугам, которые могут быть разработаны на этой инфраструктуре", - сказал Паппас.

Хётгес сообщил, что "гигабитное общество" нуждается в развитии волоконных сетей во всем мире, и компания решила инвестировать в то, чтобы 25% населения Греции получили FTTH в течение следующих четырех лет. По его словам, признаком хорошего климата в экономике Греции в последние годы стало решение компании купить дополнительно 5% акций OTE.

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