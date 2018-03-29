Cегмент "Медиа-бизнес" "Газпромбанка" завершил 2017 с операционной прибылью 1,3 млрд руб

МОСКВА, 29 мар /ПРАЙМ/. Cегмент "Медиа-бизнес" "Газпромбанка" завершил 2017 год с операционной прибылью 1,3 миллиарда рублей, сообщила в четверг пресс-служба холдинга "Газпром-медиа".

"Газпромбанк" в четверг опубликовал финансовые результаты по МСФО за 12 месяцев 2017 года, в которых привел ключевые показатели сегмента "Медиа-бизнес".

"В 2017 году сегмент "Медиа" получил операционную прибыль в размере 1.306 миллионов рублей против 7.811 миллионов рублей операционного убытка годом ранее. Положительный операционный результат обусловлен ростом выручки, а также сокращением операционных расходов на 5,5% до 85.083 миллионов рублей. Компания сократила размер чистого убытка до 3.470 миллионов рублей по сравнению с 28.381 миллионов рублей годом ранее", - говорится в сообщении.

Консолидированная выручка сегмента "Медиа-бизнес", в котором представлен холдинг "Газпром-медиа", в 2017 году выросла на 4,2 миллиарда рублей до 86,409 миллиарда, рост в годовом исчислении составил 5,1%. Рост консолидированной выручки обусловлен ростом рекламных доходов на эфирных и платных телеканалах холдинга.

"На рост консолидированной выручки сегмента "Медиа" также оказал влияние рост доходов от производства премиальных сериалов киностудии КИТ и от дистрибуции тематических каналов "Ред Медиа", - поясняют в пресс-службе холдинга.

Кроме того, в 2017 году "Газпром-медиа" расширил присутствие в сегменте телевизионного контента за счет приобретения группы TCT Production. Основной целью было получение эксклюзивных отношений с производителями контента для создания телеканала "Супер". В рамках сделки холдинг также приобрел дополнительный пакет акций компании Сomedy Club Production в размере 25%, увеличив долю в ключевом партнере ТНТ до 100%. Далее холдинг получил 26% в ООО "Старт-Медиа" (управляет онлайн-кинотеатром Start) и увеличил с 25% до 100% долю в ООО "ТНТ-Клуб", которое занимается развитием мобильного приложения ТНТ-Сlub. Общая стоимость приобретений в рамках сделки составила 7 миллиардов рублей.

Как уточнили в пресс-службе холдинга, в 2017 году "Газпром-медиа" также расширил присутствие в сегменте эфирного телевидения, увеличив суммарную долю аудитории в наиболее коммерчески привлекательном зрительском сегменте 14-44 лет до 35% в сравнении с 34% годом ранее.