Суд в Москве начнет слушать иск "Интеравтоматики" к Siemens и его "дочкам"

МОСКВА, 30 мар /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Москвы в пятницу проведет предварительные слушания по иску компании "Интеравтоматика" о взыскании с Siemens AG и двух его российских "дочек" 5,4 миллиона евро и 177,1 миллиона рублей.

Иск подан АО "Интеравтоматика" в лице его акционера ОАО "ВО "Технопромэкспорт" (ОАО ТПЭ, входит в "Ростех"). Он поступил в арбитраж еще в декабре 2017 года. Ответчиками в иске, кроме Siemens AG, указаны ООО "Сименс" и ООО "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, на 65% принадлежит Siemens, на 35% - российским "Силовым машинам").

В компании "Интеравтоматика", которую называют одним из подрядчиков строительства теплоэлектростанций в Крыму с использованием турбин Siemens, около 46% принадлежит Siemens, 17% - ОАО ТПЭ. В июле 2017 года компания Siemens заявила, что откажется от доли в "Интеравтоматике" и что новые бизнес-проекты в РФ будут осуществлять подконтрольные концерну СТГТ и ООО "Сименс". По данным агентства Рейтер, "Интеравтоматика" выступала среди подрядчиков, занимающихся установкой турбин концерна в Крыму. По этой же причине ЕС ввел санкции против этой компании.

В ОАО ТПЭ, комментируя подачу иска, ранее заявили РИА Новости, что в августе прошлого года Siemens AG и подконтрольные ему СТГТ и ООО "Сименс" направили в "Интеравтоматику" письма, в которых уведомили о приостановке всех хозяйственных операций с "Интеравтоматикой", а также о приостановлении исполнения всех договорных обязательств. По словам представителя ТПЭ, такие действия акционера повлекли расторжение договоров с заказчиками, привели к снижению прибыли и убыткам в размере 177,1 миллиона рублей и 5,4 миллиона евро, на эту сумму и подан иск.

В ТПЭ тогда подчеркнули, что по уставу "Интеравтоматика" работает исключительно с технологиями Siemens и на 100% зависима в своей деятельности от немецкого концерна. Комментариями Siemens РИА Новости пока не располагает.

Siemens сейчас ведет судебные тяжбы со структурами "Технопромэкспорта" по поводу "крымских турбин". В первом иске к ОАО ТПЭ и ООО ТПЭ Siemens и СТГТ требуют признать незаконной сделку по поставке турбин, которые предназначались для проекта в Тамани, а были незаконно, по мнению истцов, поставлены в Крым. Во втором иске СТГТ заявляет аналогичные требования к структурам "Ростеха", а также требует истребовать четыре турбины из чужого незаконного владения. Суд первой инстанции отклонил оба иска. Решение по первому из них уже вступило в законную силу.