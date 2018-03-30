Завод "Янтарь" в Калининграде спустит на воду траулер для камчатских рыбаков

КАЛИНИНГРАД, 30 мар /ПРАЙМ/. Спуск на воду первого серийного траулера-сейнера "Командор", который строится в Калининграде для камчатских рыбаков, состоится в пятницу на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) "Янтарь".

"В пятницу на ПСЗ "Янтарь" состоится спуск на воду траулера "Командор". Ожидается, что в торжественной церемонии спуска судна примут участие представители его заказчика – Рыболовецкого колхоза имени Ленина (Петропавловск-Камчатский), проектанта – Skipskompetanse AS, Министерства промышленности и торговли РФ, Росрыболовства, ОСК, органов власти Камчатского края и Калининградской области", - сообщила пресс-служба завода.

Контракт на строительство трех траулеров-сейнеров проекта SK-3101R был подписан ПСЗ "Янтарь" и камчатским рыбоколхозом имени Ленина в январе 2016 года. Это первый в России контракт на строительство подобных судов для отечественного заказчика за последние 20 лет. Головной траулер "Ленинец" был спущен на воду в ноябре 2017 года. Третье судно этой серии "Ударник" находится в стадии формирования корпуса. По условиям контракта, поставка всей серии заказчику должна состояться в 2018 году.

Проект кошелькового траулера-сейнера SK-3101R разработан норвежской компанией Skipskompetanse AS. Длина судна – 50,6 метра, ширина – 12 метров, мощность главного двигателя – около 2200 кВт. Конструкция предусматривает работу донным и пелагическим тралами, снюрреводом и кошельковой сетью. Основной особенностью судна является возможность хранить улов в танках с охлаждаемой морской водой.

Расположенный в Калининграде Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" образован 8 июля 1945 года на базе кенигсбергской верфи фирмы F. Schichau. Специализируется на строительстве мало- и среднетоннажных судов военного и гражданского назначения, а также на проведении судоремонтных работ. На заводе построено 160 боевых кораблей и более 500 гражданских судов. В настоящее время контрольный пакет акций АО "ПСЗ "Янтарь" контролирует государство в лице АО "Объединенная судостроительная корпорация".