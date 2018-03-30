Торгпред РФ в США рассказал о включении его в список высылаемых дипломатов

ВАШИНГТОН, 30 мар /ПРАЙМ/, Екатерина Соболь. Торговый представитель РФ в США Александр Стадник сообщил РИА Новости, что обнаружил себя в списке высылаемых российских дипломатов, когда находился в Москве.

Торгпред отметил, что это не стало для него большим сюрпризом.

"После блокирования в сентябре прошлого года торгового представительства РФ в США решение о включении меня в список высылаемых дипломатов не стало большим сюрпризом", - заявил РИА Новости торговый представитель РФ в США Александр Стадник.

Он добавил, что "известие о том, что он стал в Соединенных Штатах персоной "нон грата", дошло до него, когда он находился в Москве на коллегии Минэкономразвития".

"Это крайне провокационный шаг американской стороны в направлении дальнейшей деградации отношений между нашими странами", - отметил Стадник.

"Однако это не означает, что российские дипломаты, которые остались в США и которым сейчас будет крайне нелегко, свернут или ослабят работу по поддержанию необходимых связей России и США, исходя из наших национальных интересов и общих интересов международной безопасности", - резюмировал он.

Ранее ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и другие страны объявили о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, США выслали 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрыли российское генконсульство в Сиэтле. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва даст адекватный ответ на высылку российских дипломатов и закрытие генконсульства России в США.

В четверг в МИД РФ вызвали посла США в РФ Джона Хантсмана, где ему заявили, что, исходя из принципа взаимности, в порядке ответных мер 58 сотрудников посольства в Москве и два работника консульства в Екатеринбурге объявлены персона нон грата за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом. Им надлежит покинуть территорию РФ до 5 апреля 2018 года.