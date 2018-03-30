Офис "Аэрофлота" на Камчатке изменил режим работы из-за высокого спроса на билеты

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 мар /ПРАЙМ/. Офис компании "Аэрофлот" AFLT в Петропавловске-Камчатском переходит на ежедневный режим работы, чтобы сократить очереди, возникшие со стартом продаж авиабилетов по правительственной программе субсидированных перевозок, сообщает авиакомпания.

"Аэрофлот" открыл продажу авиабилетов по субсидируемым тарифам на рейсы с Дальнего Востока в Москву и обратно, а также между дальневосточными городами 29 марта. Стоимость перелета из Петропавловска-Камчатского в столицу составляет 7500 рублей в одну сторону, во Владивосток — 6000 рублей, в Новосибирск – 6200 рублей. Воспользоваться субсидируемыми перевозками в экономическом классе могут граждане России в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет), а также инвалиды.

"С 31 марта рабочий день у сотрудников офиса собственных продаж, расположенного в Петропавловске-Камчатском, … будет начинаться с 9 утра и продолжаться до 19:30, закрываться на технический перерыв офис не будет. Новый график работы будет действовать до 30 апреля включительно. В дальнейшем решение будет приниматься исходя из текущей ситуации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что билеты можно приобрести в кассах компании в аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово), а также в офисах продаж агентов, где нет очередей.

В пресс-службе добавили, что авиакомпания ежегодно участвует в государственной программе субсидированных перевозок между пунктами Дальнего Востока и европейской частью России.