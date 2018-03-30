FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Офис "Аэрофлота" на Камчатке изменил режим работы из-за высокого спроса на билеты


ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 мар /ПРАЙМ/. Офис компании "Аэрофлот" AFLT в Петропавловске-Камчатском переходит на ежедневный режим работы, чтобы сократить очереди, возникшие со стартом продаж авиабилетов по правительственной программе субсидированных перевозок, сообщает авиакомпания.

"Аэрофлот" открыл продажу авиабилетов по субсидируемым тарифам на рейсы с Дальнего Востока в Москву и обратно, а также между дальневосточными городами 29 марта. Стоимость перелета из Петропавловска-Камчатского в столицу составляет 7500 рублей в одну сторону, во Владивосток — 6000 рублей, в Новосибирск – 6200 рублей. Воспользоваться субсидируемыми перевозками в экономическом классе могут граждане России в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет), а также инвалиды.

"С 31 марта рабочий день у сотрудников офиса собственных продаж, расположенного в Петропавловске-Камчатском, … будет начинаться с 9 утра и продолжаться до 19:30, закрываться на технический перерыв офис не будет. Новый график работы будет действовать до 30 апреля включительно. В дальнейшем решение будет приниматься исходя из текущей ситуации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что билеты можно приобрести в кассах компании в аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово), а также в офисах продаж агентов, где нет очередей.

В пресс-службе добавили, что авиакомпания ежегодно участвует в государственной программе субсидированных перевозок между пунктами Дальнего Востока и европейской частью России.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ