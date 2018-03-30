Минприроды планирует трансформировать Росгидромет в госкомпанию

МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Министерство природных ресурсов и экологии РФ ставит приоритетной задачей реформирование системы Росгидромета и создание на его базе госкомпании, сообщил глава ведомства Сергей Донской.

"Кроме того, в качестве приоритетной мы рассматриваем задачу по реформированию системы Росгидромета и созданию на его базе соответствующей государственной компании", - сказал Донской в ходе выступления на коллегии Минприроды по результатам 2017 года.

Полное наименование Росгидромета - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Руководит деятельностью этого ведомства Минприроды.