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Минприроды планирует трансформировать Росгидромет в госкомпанию


МОСКВА, 30 мар - ПРАЙМ. Министерство природных ресурсов и экологии РФ ставит приоритетной задачей реформирование системы Росгидромета и создание на его базе госкомпании, сообщил глава ведомства Сергей Донской.

"Кроме того, в качестве приоритетной мы рассматриваем задачу по реформированию системы Росгидромета и созданию на его базе соответствующей государственной компании", - сказал Донской в ходе выступления на коллегии Минприроды по результатам 2017 года.

Полное наименование Росгидромета - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Руководит деятельностью этого ведомства Минприроды.

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