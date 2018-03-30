МИД РФ назвал очередной провокацией досмотр самолета "Аэрофлота" в аэропорту Лондона

МОСКВА, 30 мар /ПРАЙМ/. Досмотр самолета "Аэрофлота" AFLT в аэропорту Лондона - это очередная провокация британских властей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы заявляем об очередной провокации со стороны британских властей. На борт самолета авиакомпании "Аэрофлот", который готовится принять пассажиров рейса Лондон-Москва, поднялись сотрудники британской полиции и таможни", - заявила Мария Захарова.

"Британские власти заявили о необходимости проведения некого осмотра судна, причины и цели осмотра они сообщить отказались", - подчеркнула дипломат.

Британские власти также потребовали, чтобы российский экипаж, включая капитана, покинули самолет . "Командир российского воздушного судна предложил провести досмотр, но только в его личном присутствии, в том числе в связи с тем, что в соответствие с нормативным и требованиями ему запрещено покидать самолет", - пояснила официальный представитель МИД РФ.