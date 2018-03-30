Великобритания может пытаться спасти свою репутацию, досматривая лайнер РФ - Захарова

МОСКВА, 30 мар /ПРАЙМ/. Великобритания внезапным досмотром российского лайнера в Лондоне может пытаться спасти свою репутацию в связи с "делом Скрипалей", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее источник сообщил РИА Новости, что британские власти провели осмотр самолета "Аэрофлота" AFLT в аэропорту Лондона, не предъявив для этого оснований.

"Поведение британской полиции явно свидетельствует о желании провести какие-то манипуляции на борту без свидетелей", - заявила Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

По ее словам, представители посольства РФ выехали на место происшествия. Посол РФ проводит необходимые контакты.

"Мы требуем от властей Британии вернуть ситуацию в правовое русло и отказаться от провокационного действия, мы обращаем внимание мирового сообщества на недопустимое, опасное и безответственное поведение Лондона", - отметила Захарова.

"Мы не исключаем, что эта очередная провокация понадобилась властям Великобритании для того, чтобы любыми способами спасти свою капитально подорванную репутацию в связи с так называемым "делом Скрипалей", - заявила Захарова.