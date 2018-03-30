Британские власти провели осмотр самолета "Аэрофлота" в аэропорту Лондона - источник

Расширен лид, добавлены подробности (последний абзац)

МОСКВА, 30 мар /ПРАЙМ/. Британские власти провели осмотр самолета "Аэрофлота" AFLT в лондонском аэропорту "Хитроу", не предъявив для этого оснований, сообщил РИА Новости источник в авиакомпании.

"Британская сторона не предоставила никаких оснований для осмотра воздушного судна", - заявил собеседник агентства.

"Принято решение, что после проведения осмотра воздушного судна британскими представителями власти будет проведён дополнительный осмотр самолёта силами экипажа и представительства, так как в момент осмотра британцы заставили всех членов экипажа покинуть самолёт", - отметил источник.

Российская авиакомпания совершает регулярные рейсы из аэропорта "Шереметьево" в "Хитроу" несколько раз в сутки.