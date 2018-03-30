Минтранс РФ контактирует с МИД РФ в связи с досмотром самолета "Аэрофлота" в Лондоне

МОСКВА, 30 мар /ПРАЙМ/. Минтранс РФ находится в тесном контакте с МИД РФ в связи с досмотром самолета "Аэрофлота" AFLT в Лондоне, пытается выяснить все обстоятельства, заявила советник министра транспорта РФ Жанна Терехова.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что на борт самолета авиакомпании "Аэрофлот", который готовится принять пассажиров рейса Лондон-Москва, поднялись сотрудники британской полиции и таможни и заявили о необходимости проведения некого осмотра судна, не сообщив причины и цели осмотра. Британские власти также потребовали, чтобы российский экипаж, включая капитана, покинули самолет. Командир российского воздушного судна предложил провести досмотр, но только в его личном присутствии.

"Минтранс находится в тесном контакте с представителями МИД и "Аэрофлота", сейчас пытаемся установить истинные причины произошедшего. По нашему транспортному законодательству командир воздушного судна не имеет права покидать самолет, когда там находятся посторонние, тем более граждане другого государства", - заявила Терехова в эфире телеканала "Россия 24".