МИД РФ назвал очередной провокацией досмотр самолета "Аэрофлота" в аэропорту Лондона

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МОСКВА, 30 мар /ПРАЙМ/. Досмотр самолета "Аэрофлота" AFLT в аэропорту Лондона - это очередная провокация британских властей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

Выступая 14 марта в британском парламенте с "обвинительной речью" в адрес РФ, премьер-министр Тереза Мэй заявила, в частности, и о том, что Лондон может ужесточить пограничный контроль и проверку частных самолетов из России и грузов, а также заморозить подозрительные российские госактивы.

"Мы заявляем об очередной провокации со стороны британских властей. На борт самолета авиакомпании "Аэрофлот", который готовится принять пассажиров рейса Лондон-Москва, поднялись сотрудники британской полиции и таможни", - заявила Мария Захарова.

"Британские власти заявили о необходимости проведения некого досмотра судна, причины и цели досмотра они сообщить отказались", - подчеркнула дипломат.

Британские власти также потребовали, чтобы российский экипаж, включая капитана, покинули самолет . "Командир российского воздушного судна предложил провести досмотр, но только в его личном присутствии, в том числе в связи с тем, что в соответствие с нормативным и требованиями ему запрещено покидать самолет", - пояснила официальный представитель МИД РФ.