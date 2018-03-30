МОСКВА, 30 мар /ПРАЙМ/. Группа "Сумма" опровергает информацию в СМИ об обыске в компании, сообщил в пятницу РИА Новости представитель группы.

Ранее в пятницу ряд СМИ, в том числе "Новые Известия", сообщил, что в офисы компаний, которыми владеет группа "Сумма", пришли сотрудники силовых структур с обысками.

"Информация об обысках не соотве6тствует действительности. Зиявудин Магомедов (основной владелец "Суммы") "общался со следственными органами, но это был не допрос", - сказал представитель группы. При этом он не уточнил, на какую тему был разговор.