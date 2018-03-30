Авиакомпания "Азимут" планирует выполнять из Краснодара в 2018 г рейсы по 10 направлениям

КРАСНОДАР, 30 мар /ПРАЙМ/. Авиакомпания "Азимут" планирует выполнять из Краснодара в текущем году полеты по 10 направлениям, сообщил журналистам в пятницу председатель совета директоров компании Павел Удод.

В пятницу самолет авиакомпании "Азимут" Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с именем "Кубань" прибыл для базирования в столицу региона. Это первый в Краснодаре и шестой в парке воздушных судов авиакомпании. В апреле для базирования прибудут еще два самолета.

В настоящий момент "Азимут" выполняет из Краснодара полеты в Москву, Санкт-Петербург, Уфу и Махачкалу.

"В этом году авиакомпания будет выполнять полеты по 10 маршрутам из аэропорта Краснодара... В ближайшие два-три года количество маршрутов из Краснодара увеличится примерно до 25... Этим летом полеты будут выполнять три воздушных судна", - сказал Удод.

По его словам, в 2018 году компания планирует начать полеты в Армению и Киргизию. "В Киргизию полеты начнутся с одного рейса в неделю, в Армению мы планируем начать полеты в сентябре с частотой не менее пяти рейсов в неделю", - добавил представитель компании.

Авиакомпания "Азимут" начала полетную программу из международного аэропорта Краснодара 10 октября рейсом в Санкт-Петербург. Идея создать авиакомпанию для перевозок на юге России появилась в 2016 году. Одним из инвесторов проекта выступил совладелец аэропорта Внуково Виталий Ванцев. Авиакомпания эксплуатирует российские самолеты SSJ100 и полностью работает в российской системе бронирования.

Компания базируется в ростовском аэропорту Платов и в Краснодаре. Все сотрудники "Азимута", работающие в краснодарском подразделении компании, - бортпроводники, инженерно-авиационный персонал, коммерческие специалисты - жители Краснодара.

По словам представителей компании, в Москве создание базы не планируется. К 2022 году флот авиакомпании по плану будет насчитывать 16 судов.