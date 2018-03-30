FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

"Аэрофлот" выразил недоумение действиями британской полиции в аэропорту Лондона


МОСКВА, 30 мар /ПРАЙМ/. "Аэрофлот" AFLT выразил недоумение, что британская полиция не предоставила никаких оснований для досмотра самолета авиакомпании в лондонском аэропорту "Хитроу" и не объявила цель и причину досмотра.

"Британская полиция и таможня провели досмотр воздушного судна авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Лондона. "Аэрофлот" выражает недоумение, что не было предоставлено никаких оснований для этого, не объявлена ни цель, ни причина досмотра", - заявили в перевозчике.

В момент досмотра, рассказали в компании, британцы заставили членов экипажа покинуть самолет. Остался лишь командир воздушного суда, который был изолирован в пилотской кабине.

"Подобные действия со стороны представителей Великобритании абсолютно не соответствуют мировой практике проведения таких досмотров. В случае если британская сторона предоставит четкие обоснования и объяснения своим действиям, "Аэрофлот" готов к сотрудничеству и совместным действиям, в которых могут быть заинтересованы представители британских властей", - отметили в авиакомпании.

На данный момент досмотр окончен, вылет самолета в Москву планируется на 21.30 по московскому времени.

Выступая 14 марта в британском парламенте с "обвинительной речью" в адрес РФ в связи с "делом Скрипаля", премьер-министр Тереза Мэй заявила, в частности, и о том, что Лондон может ужесточить пограничный контроль и проверку частных самолетов из России и грузов, а также заморозить подозрительные российские госактивы.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ