"Аэрофлот" выразил недоумение действиями британской полиции в аэропорту Лондона

МОСКВА, 30 мар /ПРАЙМ/. "Аэрофлот" AFLT выразил недоумение, что британская полиция не предоставила никаких оснований для досмотра самолета авиакомпании в лондонском аэропорту "Хитроу" и не объявила цель и причину досмотра.

"Британская полиция и таможня провели досмотр воздушного судна авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Лондона. "Аэрофлот" выражает недоумение, что не было предоставлено никаких оснований для этого, не объявлена ни цель, ни причина досмотра", - заявили в перевозчике.

В момент досмотра, рассказали в компании, британцы заставили членов экипажа покинуть самолет. Остался лишь командир воздушного суда, который был изолирован в пилотской кабине.

"Подобные действия со стороны представителей Великобритании абсолютно не соответствуют мировой практике проведения таких досмотров. В случае если британская сторона предоставит четкие обоснования и объяснения своим действиям, "Аэрофлот" готов к сотрудничеству и совместным действиям, в которых могут быть заинтересованы представители британских властей", - отметили в авиакомпании.

На данный момент досмотр окончен, вылет самолета в Москву планируется на 21.30 по московскому времени.

Выступая 14 марта в британском парламенте с "обвинительной речью" в адрес РФ в связи с "делом Скрипаля", премьер-министр Тереза Мэй заявила, в частности, и о том, что Лондон может ужесточить пограничный контроль и проверку частных самолетов из России и грузов, а также заморозить подозрительные российские госактивы.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.