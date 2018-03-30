РФ должна направить ноту протеста Лондону из-за обыска российского самолета - Джабаров

МОСКВА, 30 мар /ПРАЙМ/. Россия должна направить ноту протеста британским властям из-за обыска в лондонском аэропорту российского самолета, который является нарушением всех международных норм и правил, заявил в пятницу РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Британские службы в пятницу провели обыск самолета "Аэрофлота" AFLT, находящегося в аэропорту Хитроу. При этом экипаж самолета не был допущен к процедуре досмотра воздушного судна.

"Россия должна направить ноту протеста Великобритании из-за обыска российского самолета без конкретных оснований, без присутствия членов экипажа и представителей авиакомпании РФ. Российский самолет является территорией РФ, и подобная практика - нарушение всех международных норм и правил", - сказал Джабаров.

Он подчеркнул, что "это попытка Великобритании сыграть на наших нервах, очередная провокация". По мнению сенатора, необходимо проинформировать международное сообщество о нарушении Великобританией всех международных договоренностей.

"В условиях возрастающих провокаций против России нужно рекомендовать нашим гражданам воздержаться от посещения Великобритании", - отметил Джабаров.