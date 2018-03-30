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"Аэрофлот" подтвердил, что самолет, на борту которого провели обыск, вылетел в Москву


Мировая экономика

ЛОНДОН, 30 мар /ПРАЙМ/, Мария Табак. Самолет "Аэрофлота" AFLT, на котором ранее был проведен обыск, вылетел из Лондона в Москву, подтвердил РИА Новости представитель авиакомпании в Великобритании Алексей Вороненков.

"Самолет улетел, информация об этом есть и на сайте "Аэрофлота", и на сайте аэропорта "Хитроу", - сказал он. Никаких деталей касательно обыска он не сообщил.

Согласно информации на сайте "Аэрофлота", рейс 2583 вылетел в Москву в 19.54 по лондонскому времени (21.54 мск), задержавшись на 2 часа 39 минут. В Москву рейс должен прибыть в 01.39 субботы.

Ранее британская полиция и таможня провели досмотр воздушного судна "Аэрофлота" в аэропорту Лондона. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что на борт самолета, который готовится принять пассажиров рейса Лондон - Москва, поднялись сотрудники британской полиции и таможни и заявили о необходимости проведения осмотра судна, не сообщив причины и цели. Британские власти также потребовали, чтобы российский экипаж, включая капитана, покинули самолет. Командир судна предложил провести досмотр, но только в его личном присутствии.

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