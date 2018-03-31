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Посольство России: досмотр самолета "Аэрофлота" - "грубая провокация британских властей"


Мировая экономика

ЛОНДОН, 31 мар /ПРАЙМ/, Мария Табак. Посольство России охарактеризовало досмотр в Лондоне самолета "Аэрофлота" AFLT как "еще одну грубую провокацию британских властей", связывает инцидент с "политикой враждебности" Великобритании по отношению к Москве.

"Сегодня мы стали свидетелями еще одной грубой провокации британских властей. Силами пограничной службы и таможни было досмотрено воздушное судно, совершавшее рейс "Аэрофлота" 2582/2583 Москва – Лондон – Москва. Такого рода вещи происходят крайне редко и являются по большому счету чрезвычайными", - заявил представитель российского посольства в ответ на вопрос СМИ относительно досмотра самолета.

"Естественно, мы тщательно проанализируем то, что случилось. На данный момент у нас нет иного объяснения, кроме как то, что произошедшее в "Хитроу" так или иначе связано с той политикой враждебности, которую правительство Великобритании проводит в отношении России", - сказал представитель посольства.

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