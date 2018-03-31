Посольство России направило в Форин-офис ноту в связи с досмотром самолета "Аэрофлота"

ЛОНДОН, 31 мар /ПРАЙМ/, Мария Табак. Российское посольство направило в МИД Великобритании ноту с требованием разъяснить причины досмотра в пятницу самолета "Аэрофлота" AFLT в лондонском аэропорту, сообщил представитель дипмиссии в ответ на вопрос СМИ относительно досмотра самолета.

"Наши попытки оперативно связаться с МИД Великобритании с целью выяснить причины некорректных действий британских сотрудников не привели к результатам. Посольством направлена нота с требованием к британской стороне дать разъяснения в связи с произошедшим", - сказал представитель посольства.