Таможенники не имели права досматривать российский лайнер в Лондоне - капитан

МОСКВА, 31 мар /ПРАЙМ/. Досматривавшие российский лайнер в Лондоне таможенники не имели на это права, проверять борт могут лишь три ведомства, заявил капитан воздушного судна Виталий Митрофанов.

"Они представились как Border Force, то есть таможенная служба... У меня LBA (немецкая служба воздушного движения) может досматривать - Германия, может досматривать самолет SAFA (европейская программа безопасности воздушных судов) и Росавиация... Это не вписывалось вообще ни в какие рамки", - сказал капитан.

Его выступление транслировалось в эфире телеканала "Россия 24".