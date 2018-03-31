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Лондон называет досмотр российского лайнера обычной проверкой, вне связи с Солсбери - СМИ


Мировая экономика

МОСКВА, 31 мар /ПРАЙМ/. Проведенная в пятницу досмотр российского лайнера в Лондоне - "стандартная усиленная проверка" борта из высокорисковой страны, пишет газета Telegraph со ссылкой источники в британском правительстве.

При этом источники газеты утверждают, что проведенная проверка не связана с происшествием в Солсбери.

Ранее британские власти провели досмотр воздушного судна "Аэрофлота" AFLT в аэропорту Лондона. По словам капитана, представители таможни искали запрещенные предметы, не назвав причин и не составив актов досмотра. При этом британские власти потребовали от экипажа покинуть самолет. Капитан остался контролировать досмотр, не следить за всеми не мог. Посольство России в Лондоне направило в британский МИД ноту, потребовав объяснений.

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