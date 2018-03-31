Индекс деловой активности в промышленности Китая в марте ускорился до 51,5 пункта

ПЕКИН, 31 мар /ПРАЙМ/. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в марте ускорился до 51,5 пункта, оказавшись значительно выше ожиданий экспертов, свидетельствуют данные государственного статистического бюро КНР.

Аналитики прогнозировали незначительно ускорение индекса до 50,6 пункта с 50,3 в феврале.

Госстатбюро отмечает, что показатели промышленного PMI в марте стали лучшими с начала года, это свидетельствует, что промышленный сектор страны продолжает сохранять хорошую тенденцию развития.

Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.