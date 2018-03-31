PMI в сфере услуг Китая в марте незначительно ускорился до 54,6 пункта – госстатбюро

ПЕКИН, 31 мар /ПРАЙМ/. Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе экономики Китая в марте незначительно ускорился до 54,6 пункта, совпав с прогнозами аналитиков, свидетельствуют опубликованные в субботу данные государственного статистического бюро страны.

Индекс в марте оказался лучше показателей прошлого месяца и совпал с ожиданиями экспертов, которые прогнозировали ускорение роста PMI в сфере услуг до 54,6 пунктов с 54,4 в феврале.

Значение выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.

Статбюро отмечает, что индекс по-прежнему находится в зоне роста, а в сфере услуг рост ускоряется. Правительство Китая поддерживает сферу услуг, чтобы компенсировать спад в таком традиционном секторе, как тяжелая промышленность.