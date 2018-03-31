Британия задумалась о закрытии торгпредства России

МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Лондон рассматривает вопрос о закрытии торгового представительства России в Лондоне, пишет Telegraph со ссылкой на источники.

По словам собеседников газеты, торгпредство якобы является "логовом шпионов", и Великобритания намерена рассмотреть вопрос его "ликвидации".

4 марта в городе Солсбери найдены без сознания бывший полковник ГРУ и британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Обоих госпитализировали. По версии британской стороны, Скрипалей отравили веществом А234, получившее на Западе название "Новичок", якобы соответствующее названию проекта в Советском Союзе.

Лондон незамедлительно обвинил Москву в причастности к инциденту и объявил о высылке 23 российских дипломатов и о заморозке двусторонних контактов на высшем уровне. Россия отвергла необоснованные обвинения британской стороны, назвав их бездоказательными и объявила о зеркальных контрмерах. Москва также выслала 23 британских дипломата из России и отозвала разрешение на открытие консульства Великобритании в Санкт-Петербурге.

Россия высылает 23 английских дипломата

Кроме того, МИД предписал остановку деятельности Британского совета на територии России.

Позже "из солидарности" к высылке российских дипломатов присоединились ряд стран Евросоюза, Норвегия, США, Канада, Украина и несколько других государств. Россия также ответила зеркально.

Однако звучали и категорические отказы в таких мерах. Так, Австрия заявила о необходимости поддержания диалога с Россией.