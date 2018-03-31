Правительство выделило 3 млрд рублей на развитие цифровой экономики

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Премьер РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении более 3 млрд рублей на реализацию первоочередных мероприятий программы "Цифровая экономика".

"Средства предоставляются в рамках реализации государственных программ "Информационное общество", "Экономическое развитие и инновационная экономика", "Развитие транспортной системы", "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности", — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

В декабре 2017 года был утвержден план развития цифровой экономики до 2020 года, ее финансирование составит порядка 520 млрд рублей.