Бюджет Украины недосчитался 12 млрд гривен

МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Государственная казначейская служба Украины (ГКСУ) подсчитала средства, недополученные бюджетом страны в 2018 году. Соответствующий отчет опубликован на портале ведомства.

Так, с начала 2018 года бюджет недосчитался 12,084 млрд гривен, что эквивалентно 6% всех запланированных поступлений. За март же бюджетные доходы составили 76,224 млрд гривен, что ниже запланированной отметки на 6,3%, или 5,086 млрд гривен.

При этом ГКСУ отмечает, что данные показатели бюджетных поступлений лучше аналогичных цифр за 2017 год, когда размер недополученных средств был выше.