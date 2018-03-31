Источник: задержан совладелец группы "Cумма" Магомедов

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Сотрудники правоохранительных органов задержали совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова на 48 часов. Об этом РБК сообщил источник близкий к правительству Дагестана. Информацию о задержании предпринимателя на 48 часов РБК подтвердили источник в центральном аппарате МВД, а также собеседник в РЖД ("Сумма" вместе с РЖД владеет оператором "Трансконтейнер").

Ранее стало известно о том, что работники правоохранительных органов провели в "Сумме" следственные действия, об этом газете "Ведомости" сообщил человек, знакомый с менеджерами группы. Обыски, как пояснял РБК источник в следственном департаменте МВД, состоялись в рамках "многоэпизодного дела". По данным собеседника, следственные действия провели сотрудники Следственного комитета и следственного департамента МВД. "Изъяли отчетную документацию, оттиски печатей, электронные носители. Каждый следователь работает в рамках своего эпизода", — уточнял источник. Следственные действия, как сообщал РБК собеседник, близкий к компании, были связаны с налоговыми проблемами.

Группа "Сумма" опровергает информацию об обыске в компании

При этом, по данным неназванных источников газеты "Коммерсант", обыски в группе "Сумма" проводились по делу о хищении более 752 млн руб. при строительстве стадиона "Арена Балтика" в Калининграде. Он возводится к чемпионату мира по футболу, который должен состояться в 2018 году в России. Генподрядчиком первого этапа инженерной подготовки для строительства "Арены Балтика" являлась дочерняя компания "Суммы" — "Глобалэлектросервис".

О том, что после завершения обысков в компании "были задержанные" ранее со ссылкой на неназванный источник сообщала газета "Новые известия". Однако в "Сумме" данные о том, что задержан Магомедов отрицали.