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Глава Росгидромета считает, что пока рано говорить о реформе ведомства


МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Глава Росгидромета Максим Яковенко считает, что для того, чтобы соответствовать современным требованиям потребителей, службе нужно больше денег.

"На самом деле, рано говорить о том, что уже готова реформа Росгидромета. Есть некий базовый управленческий принцип — сначала ситуация прорабатывается на всех уровнях, появляется некое решение, потом оно озвучивается", — сказал Яковенко в интервью "Коммерсантъ FM".

"По поводу реформирования: перед всей бюджетной системой стоит неоднозначный вопрос — как жить дальше? Скажем так, есть социальные указы президента, которые, к счастью, выполняются очень эффективно. Но другая часть той же бюджетной системы под эти социальные указы не подпадает, и поэтому некие работники этой забытой системы, на которую не распространяются действия указа главы государства, находятся в несколько худшем положении, нежели те работники федеральной бюджетной сферы, на которые распространяются действия по доплатам, по средней заработной плате", — отметил он.

Кроме того, по его словам, мир технически и технологически усложняется, и для того, чтобы соответствовать требованиям, которые сейчас потребители предъявляют той же гидрометеорологической информации, надо иметь значительную долю финансирования. "Есть два источника. Первый — это федеральный бюджет. Второй — это зарабатывание денег, скажем так, под коммерческих потребителей. Вот между ними должен быть какой-то баланс, и сейчас определяется, каким он будет", — подчеркнул Яковенко.

Ранее глава Минприроды Сергей Донской выступил с предложением реформировать Росгидромет и на его базе создать отдельную госкомпанию.

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