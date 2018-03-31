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РФ при отсутствии объяснений Лондона по "Аэрофлоту" может применить аналогичные действия


МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. РФ при отсутствии объяснений Лондона по самолету "Аэрофлота" AFLT может применить аналогичные действия в отношении британских авиаперевозчиков, сообщили РИА Новости в Минтрансе РФ.

"В случае отсутствия объяснений российская сторона будет расценивать данные действия в отношении нашего самолета неправомерными, а также оставляет за собой возможность аналогичных действий в отношении британских авиаперевозчиков", - сообщили в Минтрансе РФ в субботу.

В ведомстве добавили, что координационный центр по авиабезопасности России направит в Великобританию запрос о причинах проверки самолета.

"Данный центр, функционирующий в Ространснадзоре, направит запрос в адрес коллег из Великобритании о причинах, послуживших поводом для проверки самолета авиакомпании "Аэрофлот" в Лондоне 30 марта 2018 года", - сообщили в Минтрансе.

В пятницу британская полиция и таможня провели досмотр воздушного судна "Аэрофлота" в аэропорту Лондона. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что на борт самолета, который готовится принять пассажиров рейса Лондон - Москва, поднялись сотрудники британской полиции и таможни и заявили о необходимости проведения осмотра судна, не сообщив причины и цели. Британские власти также потребовали, чтобы российский экипаж, включая капитана, покинули самолет. Командир судна предложил провести досмотр, но только в его личном присутствии.

У стенда компании "Аэрофлот" на выставке на Петербургском международном экономическом форуме 2017"Аэрофлот" выразил недоумение действиями британской полиции в аэропорту Лондона

В Минтрансе РФ добавили, что сеть координационных центров по авиационной безопасности создана международной организацией гражданской авиации (ИКАО) в начале 2006 года. В настоящее время центры функционируют более чем в 100 странах – членах ИКАО. "Основной задачей таких центров является установление механизма обмена критической информацией между государствами в случае угроз или актов незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации или возникновения инцидентов, влияющих на обеспечение авиационной безопасности", - пояснили в министерстве.

По словам собеседника агентства, в базе данных сети содержится контактная информация всех международных центров по авиационной безопасности, которые наделены соответствующими полномочиями круглосуточно направлять и получать информацию, касающуюся угроз гражданской авиации, а также запросы и сообщения срочного характера.

"Эффективность сети координационных центров ИКАО подтверждается постоянным и своевременным обменом оперативной информацией, касающейся инцидентов или угроз совершения актов незаконного вмешательства, а также получением других сообщений, направленных на дальнейшее совершенствование мер авиационной безопасности", - заключили в Минтрансе. 

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