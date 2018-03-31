Суд в Москве в субботу рассмотрит вопрос об аресте совладельца группы "Сумма" Магомедова

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Тверской суд Москвы в субботу рассмотрит вопрос об аресте совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

"В Тверском суде Москвы сегодня планируются три ареста в отношении Максидова и Магомедовых, материалы в адрес суда не поступили и поступят не раньше 15.00, после 15 часов, соответственно, я смогу сказать, когда у нас будет судебное заседание", - сказала она.

Группа "Сумма" опровергает информацию об обыске в компании

По информации издания "Коммерсант", в пятницу, 30 марта, сотрудники ГУЭБиПК МВД и службы экономической безопасности ФСБ провели серию обысков в коммерческих структурах владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова, чья дочерняя компания была подрядчиком на первых этапах строительства стадиона в Калининграде, на котором пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.

По данным газеты, при строительстве стадиона было похищено более 752 миллионов рублей. Оперативно-следственные группы побывали у него дома, в квартирах его родственников и партнеров.