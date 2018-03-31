Захарова: Для паритета с Россией Лондону необходимо сократить дипмиссию на 50 человек

МОСКВА, 31 мар - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что димписсия Великобритании должна быть сокращена на 50 человек.

"Лондон выслал 23 российских дипломата. Москва ответила высылкой 23 британских дипломатов. Лондон провел кампанию по высылке российских дипломатов из стран ЕС и ряда других стран. На это Москва ответила так: "В порядке ответной меры британской стороне в месячный срок надлежит путем соответствующих сокращений своего персонала привести суммарное количество работников посольства Великобритании в Москве и генеральных консульств Великобритании в России в соответствие с числом российских дипломатов и административно-технических работников, которые находятся в длительных командировках в Великобритании", — написала она на своей странице в Facebook.

По ее словам, предложен паритет. "Разница между численным составом более 50 человек в пользу британской стороны", — подчеркнула Захарова.

Ранее сообщалось, что посол Великобритании в РФ был вызван в МИД. Ему сообщили о требовании Москвы сократить штат посольства и генконсульства в России в течение месяца до числа дипработников РФ в Великобритании.