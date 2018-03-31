Гройсман в 2017 году заработал больше Порошенко

КИЕВ, 31 мар — ПРАЙМ. Премьер Украины Владимир Гройсман задекларировал за 2017 год доходы на сумму около 650 тысяч долларов, что больше средств, заработанных президентом Петром Порошенко.

"Владимир Гройсман подал электронную декларацию за 2017 год. Общая сумма начисленного дохода по сравнению с прошлым годом особо не изменилась и составила 17,1 миллиона гривен (или около 650 тысяч долларов по текущему официальному курсу)", — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Доход Гройсмана в 2016 году составлял 15,8 миллиона гривен или около 600 тысяч долларов.

Как сообщалось, Порошенко задекларировал за 2017 год 16 миллионов 303 тысячи 874 гривны (около 620 тысяч долларов) доходов.