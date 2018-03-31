МВД: Совладельцы группы компаний "Сумма" задержаны по делу о крупных бюджетных хищениях

МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Совладельцы группы компаний "Сумма" задержаны по делу о крупных хищениях бюджетных средств, обыски прошли в 25 регионах России, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"30 марта были проведены масштабные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия в 25 субъектах Российской Федерации. По подозрению в совершении указанных преступлений задержаны совладельцы группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедов и Магомед Магомедов, а также руководитель компании, входящей в группу "Сумма", Артур Максидов", — сказала Волк.

По ее данным, "следственный департамент МВД России осуществляет предварительное расследование уголовного дела, которое было возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 ("мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере") и статьей 210 УК РФ ("организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем")".

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Отмечается, что дело заведено "по фактам хищений в особо крупных размерах бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения".